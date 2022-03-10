TBF'den yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır." denildi.

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