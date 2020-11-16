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Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon 8 Şubat 2021'de başlayacak

Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezonunun, 8 Şubat 2021'de başlayacağı duyuruldu.

16.11.2020 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon 8 Şubat 2021'de başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligde bulunan tüm paydaşların sağlık durumları ön planda tutularak gerçekleştirilen araştırmalar ve TBF Sağlık Kurulunun tavsiyeleri sonucunda, 2020-2021 sezonunun oynanmasına yönelik detaylı bir planlama yapıldığı belirtildi.

Organizasyonda karşılaşmaların, kısa sezon formatıyla 8 Şubat 2021'de başlayacağı aktarıldı.

Tek devreli olarak düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi'nin turnuva tarihleri şöyle:

- Normal Sezon 1. Fanus

A Grubu: 8-11 Şubat

B Grubu: 15-18 Şubat

- Normal Sezon 2. Fanus

A Grubu: 1-4 Mart

B Grubu: 8-11 Mart

- Normal Sezon 3. Fanus

A Grubu: 29 Mart-1 Nisan

B Grubu: 5-8 Nisan

Öte yandan, play-off müsabakaları için statü, tarih ve yer bilgilerinin daha sonra ilan edileceği vurgulandı.

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