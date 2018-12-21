21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 13'üncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)
23 Aralık Pazar:
13.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Galatasaray-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
17.00 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)
23 Aralık Pazar:
15.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.15 İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)
18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-OGM Ormanspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.30 Yalova Belediyespor-Artvin Belediyespor (Yalova 90. Yıl)
Yarın:
16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)
16.00 Petkimspor-Finalspor (ENKA)
16.00 Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
17.00 Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Akhisar Belediye)
23 Aralık Pazar:
16.00 Karesispor-Edirnespor (Kurtdereli)
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-İstanbulgücü (TOBB ETÜ)
16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Urla Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
18.00 Bayraklı Belediyespor-A Koleji (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Edip Buran)
Yarın:
14.00 Akdeniz Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Yeni Artuklu)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi (TOFAŞ)
23 Aralık Pazar:
13.00 Galatasaray Gelişim-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)
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