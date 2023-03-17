17 Mart Cuma:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Ayos Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

18 Mart Cumartesi:

13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (Enka)

15.30 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Ahmet Cömert)

18.00 TOFAŞ-Galatasaray Nef (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Frutti Extra Bursaspor (Volkswagen)

17 Mart Cuma:

18.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

18 Mart Cumartesi:

14.00 Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Kepez Turgut Özal)

15.00 Rize Belediyespor-OGM Ormanspor (Rize Yenişehir)

16.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)

19.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Ahmet Cömert)

19 Mart Pazar:

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (BJK Emlakjet)

17 Mart Cuma:

18.00 Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor (Gemlik)

18 Mart Cumartesi:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

15.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Yılyak Samsunspor Basketbol (Gölbaşı)

17.30 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

19 Mart Pazar:

14.00 Depomaxx Haremspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net (Altındağ Atatürk)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (90. Yıl)

20 Mart Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Ankaragücü Mamak Belediyespor (Bodrum)