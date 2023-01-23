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Haberler Basketbol

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Giriş: 23.01.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
AA

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın, Emlak Konut, BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Kupada 6-7 Mart tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından kazanan takımlar 9-11 Mart tarihlerinde Dörtlü Final'de Hatay'da karşı karşıya gelecek.

ÖMER ONAN: KADINLAR LİGİ'NİN KALİTESİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR''

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunarak takımlara başarılar diledi.

Onan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde maçların daha mücadeleci geçtiğini belirterek, "Mali kriterlere başladıktan sonra durumun daha derli toplu olduğunu görüyoruz. Güzel bir lig geçiyor ve kulüplerimiz Avrupa’da bizi başarıyla temsil ediyor. Kadınlar Ligi’nin kalitesi gün geçtikçe artıyor. Türkiye Kupası'nda da ligdeki gibi kıran kırana geçen maçlar ve çekişmeli bir seri izleyeceğimizi umuyorum." diye konuştu.

TBF Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş ise Dörtlü Final'in Hatay'a renk katacağını düşündüğünü belirtti.

EŞLEŞMELER

Tek maç üzerinden 6-7 Mart tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında, hangi ekibin ev sahibi olacağı da çekilen kurayla belli oldu.

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding

Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Nesibe Aydın-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyesi

Çeyrek finalde Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin kazananı, Dörtlü Final'de Nesibe Aydın-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek. BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding eşleşmesinin kazananı da Dörtlü Final'de Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadelesini kazanan ekiple karşılaşacak.

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