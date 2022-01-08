Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta rekorların yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı. Ülke bu dönemde 2021'de 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Söz konusu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat yüzde 20 artış gösterdi ve 7 milyar 767 milyon 632 bin dolardan 9 milyar 321 milyon 527 bin dolara çıktı.
Başkent ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 888 milyon 387 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'yi 768 milyon 14 bin dolarla Çin, 661 milyon 181 bin dolarla Almanya, 374 milyon 55 bin dolarla Irak ve 344 milyon 926 bin dolarla İtalya takip etti.
EN FAZLA KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRAÇ EDİLDİ
Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 1 milyar 469 milyon 65 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 461 milyon 617 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 186 milyon 898 bin dolarla "madencilik ürünleri", 1 milyar 166 milyon 665 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 717 milyon 996 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayi" takip etti.
Geçen yıl ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 124 ile "mücevher" oldu. Söz konusu sektörü, yüzde 66,3 ile "zeytin ve zeytinyağı", yüzde 52,8 ile "halı" izledi.
Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv sanayi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 1,6 artarken "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 5,1 azaldı.
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