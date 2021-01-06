Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Ankara'dan geçen yıl yaklaşık 7,8 milyar dolarlık ihracata imza atılırken, ABD 704,5 milyon dolarla en fazla dış satım yapılan ülke oldu.
AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yılın aralık ayında gerçekleştirilen 17 milyar 844 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. Ülkenin ocak-aralık dönemindeki ihracatı ise 169 milyar 514 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Geçen yıl Ankara'dan yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 7 milyar 766 milyon 726 bin dolar oldu. 2019'da başkentten 8 milyar 301 milyon 666 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.
Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. 2020'de ABD'ye 704 milyon 536 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 648 milyon 834 bin dolarla Almanya, 534 milyon 535 bin dolarla Çin, 340 milyon 401 bin dolarla Irak ve 284 milyon 664 bin dolarla İtalya takip etti.
- İhracatta "otomotiv endüstrisi" ilk sırada
Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" 1 milyar 148 milyon 879 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 140 milyon 352 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 31 milyon 868 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 862 milyon 616 bin dolarla "madencilik ürünleri" ve 756 milyon 779 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayisi" takip etti.
- İhracatını en fazla artıran sektör "hazır giyim" oldu
Geçen yıl ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 145,8 ile "hazır giyim ve konfeksiyon" oldu. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar, 159 milyon 191 bin dolarlık dış satım yaptı.
Bu dönemde "kuru meyve ve mamulleri" sektörü ihracatını yüzde 98,27 artırdı. İhracat, "süs bitkileri ve mamulleri" sektöründe yüzde 43,67, "deri ve deri mamulleri" sektöründe yüzde 31,34 ve "diğer sanayi ürünlerinde" yüzde 30,95 artış gösterdi.
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