Başkentteki yangından etkilenen yaşlılar başka huzurevlerine nakledilecek

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 45 yaşlının kaldığı huzurevinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yaşlıların tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.