Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 20-26 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 6 kilo 500 gram esrar, 900 gram bonzai, 300 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 294 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.