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Başkentteki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş: 19.12.2022 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Başkentteki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Başkentte silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı
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AA

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde, Murat Şahin ile arasında alacak meselesi olan Mustafa A. tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen tartışmaya Murat Şahin ve Mustafa A'nın akrabaları da dahil oldu.

Kavga sırasında silahla vurulan Murat Şahin hayatını kaybederken, Mustafa A. ile akrabaları İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.

Mustafa A. ve İbrahim A'nın durumunun ağır olduğu, Mehmet A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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