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Başkentte uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Başkentte yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinden biri tutuklandı.

10.03.2020 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Başkentte uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı
AA

Başkentte uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Başkentte yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesi Yurtbey mahallesinde ikamet eden Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Y.Ö'nün uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla şüpheli Y.Ö. ile M.A.A. uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Y.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A.A. serbest bırakıldı.

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