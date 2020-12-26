Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 335 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca, hassas terazi, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 580 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​