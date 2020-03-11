Başkentte toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlandı

AA

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Söğütözü İstasyon Merkezi'nde yapılan Ankaray vagonlarını ilaçlama çalışmalarını denetledi.

Aslan, burada AA muhabirine, tüm toplu taşıma araçlarında rutin gerçekleştirilen temizlik işlemelerinin yanı sıra koronavirüsle mücadele kapsamında kuru buharla (fumigasyon) dezenfekte uygulaması yaptıklarını söyledi.

İlaçlanacak alanda önce mikrop ve bakteri yoğunluğu ölçümleri yaptıklarını anlatan Aslan, "Bu işlemlerden sonra kuru buhar yöntemiyle bütün oturaklar, tutma yerleri, yani vagonların tamamı sanki filmle kaplanmış gibi temizleniyor. Bu işlemleri bütün otobüslerimizde ve vagonlarımızın tamamında sürdüreceğiz." dedi.

Aslan, metro ve Ankaray istasyonları, halkın yoğun ziyaret ettiği belediye birimleri ile aile yaşam merkezlerinde de ilaçlama yaptıklarını belirtti.

- "Okulların ilaçlanmasıyla ilgili bize bir talepte bulunulmadı"

Aslan, koruyucu tedbirlere kent merkezinin yanı sıra mücavir alan dışındaki ilçelerde ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından okulların ilaçlanması konusunda henüz talep gelmediğini ifade eden Aslan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile konuyla alakalı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kendi tedbirlerini aldıklarını söylediler. Talep olursa tabii ki belediye olarak elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.