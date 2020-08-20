Başkentte tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Y.H. ve M.Ç'nin tarihi eser satacakları bilgisine ulaştı.

Sincan'da düzenlenen operasyonda şüpheliler, tarihi eserleri pazarlamaya çalışırken suçüstü gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel ile bir bronz heykel başı ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.