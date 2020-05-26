Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimler sürdü

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde emniyet ve jandarma ekipleri, başkentteki denetimlerine devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde ekipler, şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlardaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Sıhhiye, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi gibi noktalarda araçları durdurarak denetim yaptı.

Ankara genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.