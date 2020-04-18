Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Başkentte cadde ve sokaklar gece boyunca boş kaldı.

Emniyet güçleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kontrol noktaları oluştururken yardım talebinde bulunanlara ekiplerce yardım edildi.

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar gece boyunca yoğun mesailerine devam ederek sabah saatlerinden itibaren ekmek dağıtımına başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar, görev yerlerine gitmek için Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarını kullandı.

Ayrıca, talep eden sağlık çalışanları, polis ekiplerince görev yerlerine götürüldü.