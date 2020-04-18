Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve meydanlar boş kaldı

AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından başkentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Anadolu ve Ulus meydanları ile parklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın dışında tutulan ve evden dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven taktıkları, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri gözlendi.

Yasağın başladığı gece saat 00.00'dan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maskeyle uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olmayıp dışarıda bulunanları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

- Sokak hayvanları unutulmadı

Kumrular Sokak'ta görevli polisler, yiyecek bulamayan güvercinleri ekmek ve suyla besledi.

Dikmen'de yaşayan bazı hayvanseverler de genelge kapsamında emniyet güçlerinin denetiminde sokak köpeklerine yemek verdi.

Hayvanları besleyen Aysel Karatoğma, bu günlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kaldığını, bu sebeple herkesin hayvanlara daha çok yardım etmesi gerektiğini söyledi.