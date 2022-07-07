Başkentte şiddetli yağış yolu kapattı!

Ankara-Beypazarı Nallıhan D-140 kara yolunu sel suları nedeniyle kapandı. Öğleden sonra başlayan şiddetli yağıştan sonra Eymir Sapağı'nda sel yolu kapattı.

İHA'nın haberine göre trafiğe kapanan yolun her iki yönünde de 3 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

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