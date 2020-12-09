Başkentte sağlık ekibine saldıran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

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Valilikten yapılan açıklamada, Mamak'ta rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden sağlık ekibine hasta yakını tarafından saldırıldığı belirtildi.

Sağlık görevlilerinin, hastayı zanlının istediği hastaneye götürmedikleri için şiddete maruz kaldığının vurgulandığı açıklamada, saldırgan hakkında ivedilikle adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.