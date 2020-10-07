Başkentte restoranda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Estergon Türk Kültür Merkezi içinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.