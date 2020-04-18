Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı - ANKARA

AA

Polis ekiplerinin, kent genelindeki sabit uygulama noktalarında yaptığı denetimlerin yanı sıra yaya ve motorlu devriye ekipleri de sokaklarda karşılaştıkları vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti.Görevleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf olanlar haricindeki vatandaşlar, ceza uygulandıktan sonra evlerine yönlendirildi.Başkentte, genel olarak vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske ve eldiven taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.Bu arada, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan personel de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelen yardım taleplerini yerine getirdi.