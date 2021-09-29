Başkentte parktaki cinayetin firari zanlısı yakalandı

Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda 11 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uğurcan Süleymanoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirlenen İbrahim K'nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlının saklandığı tespit edilen Mamak ilçesindeki metruk eve operasyon düzenleyen ekipler, İbrahim K'yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirlenen silaha el konuldu.

- "Küfürlü konuşmayın" dediği için öldürmüş

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay günü parka gelerek husumetlisi olan bir kişiyi aradığını, bu sırada Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş açıp kaçtığını belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.