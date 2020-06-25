Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mehmet Y'ye, Anadolu Meydanı istikametinde giden Abdurrahman E. idaresindeki 58 ABS 160 plakalı otomobil çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Mehmet Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Sürücü Abdurrahman E. ise gözaltına alındı.

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