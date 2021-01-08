Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde H.Ç. ve E.K'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

H.Ç. ve E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.