Başkentte opera keyfi 3 Ekim'de başlıyor

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ADOB'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak etkinlikler, sanatın iyileştirici gücünü başkentlilerle buluşturuyor. 3 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde tenorlar Barış Yanç, Fatih Kayhan, Okan Başel, Arda Doğan ve Mehmet Kavil'in sahne alacağı 'Napoli Gecesi' konserinde piyanist Hande Uçar solistlere eşlik ediyor."