Başkentte maske ve eldiven dolandırıcılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başkentte maske ve eldiven dolandırıcılığı olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, sosyal medyada sahte hesap açarak maske ve eldiven sattıklarını söyledikleri ve irtibata geçen müşterilere kurdukları sahte şirketler üzerinden fatura keserek güven sağladıkları belirlenen zanlıların, tedarik sıkıntısı çeken bu firmalar ile vatandaşlardan kapora alıp maske ve eldivenleri göndermedikleri saptandı.
Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takipten sonra harekete geçen ekipler, sabaha karşı farklı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon sırasında yangın merdiveninden yan binadaki ablasının evine kaçan zanlılardan V.A., yapılan aramada banyoda saklanırken yakalandı. V.A'nın 2018 yılından bu yana hırdavat malzemesi ve maske eldiven satışı ile ilgili müşterilerini dolandırıldığı tespit edildi.
Zanlıların bu yolla vatandaşları yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan V.A. ile A.A, R.D, H.T. ve T.C.G. tutuklandı.
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