Başkentte koronavirüs tedbirleri denetlendi - ANKARA

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla Türkiye genelindeki denetimler erken saatlerde başladı.Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta ana caddeler olmak üzere ilçenin yaya ve trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerinde uygulama yapıyor.Yaya ekipler, belirlenen güzergah boyunca maske takmayan vatandaşları ikaz ediyor, sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. İkazları dinlemeyen vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.Öte yandan, polis araçlarından sürekli temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapılıyor.Araç yoğunluğu olan caddelerde yapılan denetimlerde ise sürücü ve yolcular maske ve mesafe konusunda ikaz ediliyor.Park ve bahçelerde de denetim yapan polisler, maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarıyor.Kızılay Güvenpark'taki uygulamada atlı polisler de görev aldı.Ankara'nın bir çok noktasında yapılan uygulamaların gün boyu yoğun şekilde süreceği belirtildi.