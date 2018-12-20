Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Martıköy sitesinde fark edilen olayda, yerde hareketsiz yatan köpekleri gören site sakinleri durumu jandarma ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda 8 köpekten 7'sinin zehirlenerek öldüğünü belirlendi. 1 köpeğin ise yapılan müdahaleyle kurtarıldığı öğrenildi.

Sokak hayvanlarına yapılan eziyete büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, vahşete ilişkin video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin kamuoyunda infial uyandırması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olayın faillerinin yakalanması için harekete geçti.