Başkentte kendisinden ayrılan kadını tabancayla öldüren saldırgan kaçtı

Alınan bilgiye göre, Gökhan Ağtaş (26),5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'in (33),Mutlu Mahallesi 706. Sokak'ta yaşadığı binaya gitti.
4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı.
O sırada kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. ile mutfakta çay içen Sevgi Tekin, panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü.
Ağtaş, elindeki tabancayla tehdit ettiği Tekin'in kız kardeşi ile kızının cep telefonlarını ellerinden alarak bir odaya kapattı.
Salonda yalnız kaldığı kadına hakaretler savurup darbetmeye başlayan Ağtaş, 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K, annesini kanlar içinde yerde buldu.
Saldırgan Ağtaş'ın bir kenara attığı cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.K, annesini daha önce birlikte yaşadığı kişinin vurduğunu belirterek acil yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı.
Kadının kızı ve kardeşi de bir taksiyle hastaneye gitti.
- Defalarca tehdit edilmiş
Sevgi Tekin'in 3 yıldır birlikte yaşadığı Gökhan Ağtaş'tan gördüğü şiddet nedeniyle 5 aydır ayrı yaşadığı ve bu nedenle de uzun süredir tehdit edildiği belirtildi.
Olay sırasında yanındaki kızının ise kadının eşinden boşandıktan sonra 11 ve 15 yaşlarındaki kardeşleri ile birlikte verildiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurdundan kaçarak annesinin yanına geldiği anlaşıldı.
Anne kızın birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları ifade edildi.
Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan kızının ifadesinde, annesinin Gökhan Ağtaş'tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Ağtaş'ın bir süre önce de çocuğu alarak kendi ailesinin yanına bıraktığını söyleyen kız, bu süre içerisinde de annesinin defalarca tehdit edildiği bilgisini verdi.
Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu vurgulayan kız, hastane önünde ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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