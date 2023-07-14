Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Başkentte kamyon otobüse çarptı: 12 yaralı

        Ankara-Eskişehir yolu üzerinde kamyonun EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon otobüse çarptı! Yaralılar var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Polatlı istikametinde meydana geldi. Olayda, EGO otobüsüne arkadan çarpan kamyonun sürücüsü 54 yaşındaki C.Y. ağır yaralandı. Otobüste yer alan 10 yolcu ve sürücü ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından tek şeridi trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ankara
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye kavruldu
        Türkiye kavruldu
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı