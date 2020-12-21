Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Aralık'ta kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 48 bin 200 kaçak boş makaron, 9 bin 803 litre kaçak sahte içki, 1508 kaçak muhtelif elektronik eşya, 2 bin 200 kaçak puro, 539 kilogram kaçak tütün ve 631 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.