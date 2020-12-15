Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince7-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.