Başkentte kaçak içki operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, Yenimahalle'de bir depoda kaçak içki bulunduğu ihbarını değerlendirdi.

Depoya baskın düzenleyen ekipler, 2 bin 23 litre etil alkol, 799 alkol kiti, 289 cinsel uyarıcı ürün, 6 bin 400 kilogram tütün, 500 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.