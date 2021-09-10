Başkentte iş merkezinde yangın

Yenimahalle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1242. Sokak'ta 186 numaradaki 2 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının çatıya ulaşmasının ardından diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.