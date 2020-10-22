Başkentte iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine giden Batıkan Y'nin kullandığı 06 NY 302 plakalı otomobil karşı şeritten gelen Harun Ö. yönetimindeki 34 SG 8960 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Batıkan Y'nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarparken her iki aracın parçaları metrelerce uzağa savruldu.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan sürücüler ile Batıkan Y'nin kullandığı araçta bulunan Tuğberk Y, Burcu Ö. ve Damla Nur G. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Ağır yaralanan Harun Ö. ise 112 Acil Servis ekiplerinin araç içinde yaptığı müdahalenin ardından güçlükle çıkarıldı.

Kaza sonrası büyük şok yaşayan yaralı kadınlardan biri kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine, araç sürücüsü Batıkan Y'nin alkollü ve aşırı süratli olduğunu iddia ederek, kendisini hız yapmaması için defalarca uyardığını öne sürdü.Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken kaza nedeniyle Dikmen Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.