Başkentte "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek" Erasmus projesi tanıtıldı

"Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım", Erasmus+ Projesi Uluslararası Toplantısı, Ankara Tenis Kulübü’nde, Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Etlik Spor Kulübü Başkanı Emre Kaçar, Litvanya'dan proje ortağı Rita Jasmontiene, Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri, proje ortakları ve projede yer alan sporcuların katılımıyla yapıldı.
Kaymakcı burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gergin olduğunu belirterek "Avrupa'da yer alan Türkiye, sporda da ve teniste de Avrupalı. Dolayısıyla biz halktan halka ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilişkilerimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Sporun tüm toplumlar için çok değerli olduğunu kaydeden Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sporun öneminin daha da iyi anlaşıldığını söyledi.
Tenisin Türkiye'de bir elit sporu olarak algılandığını belirten Kaymakcı, "Tenis, Türk halkına, Anadolu'ya yakışan bir spor. Diğer Avrupa ülkelerinde gördüm, neredeyse her evde bir iki tane raket var. Niye Türkiye'nin, Anadolu'nun tüm şehirlerinde insanlarımız tenis gibi kültürümüze, doğamıza uygun bu sporu yapmasın?" dedi.
Kaymakçı, tenis ve sporun insanlar arasında dostluğu, kardeşliği ve sağlığı güçlendirdiğini vurguladı.
Proje kapsamında Ağrı, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın yer aldığı 5 şehri seçtiklerini kaydeden Kaymakcı, bu şehirlerin her birinden 20 sporcunun belirlendiğini söyledi.
Kaymakcı, bu proje ile teniste profesyonelleşmek ve tenisi kariyer haline getirmek isteyen gençlere yön vermek istediklerini kaydetti.
"Bulgaristan adeta şampiyon fabrikası isimli bir spor derneğine sahip, umarım bir gün biz de Türkiye'de şampiyonların fabrikasını oluştururuz." diyen Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün bu konuştuklarımız bizim bir AB aday ülkesi olarak Erasmus programından yararlanmamızdan kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi Erasmus+ programını Türkiye'de Ulusal Ajansımız yürütüyor. Önümüzdeki dönemde, 2021-27 döneminde Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon avroluk bir kaynak aktarılacak. Tüm spor kulüplerimizin, spor derneklerimizin, federasyonlarımızın önümüzdeki dönemde bu tür projelere başvurması çok önemli. Biz de Ulusal Ajans olarak tüm sporcularımızı, spor derneklerimizi bu alandaki çabalarında desteklemeye devam edeceğiz."
Proje ortaklarından Rita da Litvanya'dan geldiğini ve 20 yıldır bu tür projelerin içerisinde olduğunu kaydederek "Avrupa, Fas ve Türkiye'den paydaşlarla çok sayıda proje yaptım." dedi.
Tanıtım toplantısının ardından TTF Başkanı Durmuş ile Büyükelçi Kaymakcı seçilen öğrencilerle gösteri maçı yaptı.
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