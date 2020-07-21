Başkentte gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. Sokak'taki bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Kuğimen (74) ile eşi Belgüzar Kuğimen, yangını fark eden komşular tarafından dışarı çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Mehmet Kuğimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belgüzar Kuğimen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evdeki ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirlendi.