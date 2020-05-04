Başkentte "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlanmasının ardından bazı kentlerde haftanın ilk gününde alışverişe çıkanlar nedeniyle bazı noktalarda kısmi hareketlilik yaşandı.Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.Yoğunluklarıyla bilinen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklar, sakinliklerini koruyor.Kentin az da olsa insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.Öte yandan toplu taşıma araçlarını durdurup maske kullanımı kontrolü yapan güvenlik güçleri, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcuları ikaz ederek, şoför ve araçtakilerin ateşlerini ölçüyor.