Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu; yollar göle döndü
Başkentte sağanak yağış ile dolu etkili oldu. Bazı bölgelerde sokaklar göle döndü
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Ankara'da sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.
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DHA'nın haberine göre başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu.
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Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.
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Dolu nedeniyle bazı araçlarda zarar oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.
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Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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