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        Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu; yollar göle döndü

        Başkentte sağanak yağış ile dolu etkili oldu. Bazı bölgelerde sokaklar göle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:00
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          Ankara'da sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

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          DHA'nın haberine göre başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu.

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          Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.

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          Dolu nedeniyle bazı araçlarda zarar oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

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          Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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