Başkentte depo yangını! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'da yer alan habere göre Demirciler Sanayi Sitesi'nde, inşaat malzemeleri bulunan bir depoda yangın çıktı.

Yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.