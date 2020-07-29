Başkentte bisikletlerini alan çocuklar bayram sevincini erken yaşadı

Çankaya ilçesindeki Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mete Buhara, çocukların ve ailelerinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Buhara, çocuklara bisikletlerini gerekli tedbirleri aldıktan sonra kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Törende söz alan öğrenciler de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Kaymakam Buhara ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör'den hediye bisikletlerini alan öğrenciler, sevinçlerini okul bahçesinde gezerek yaşadı.

Etkinliğin ileriki günlerde de devam edeceği öğrenildi.