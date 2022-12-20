Başkentte bir kişi evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde 85 yaşındaki Hüseyin E'nin yatağında hareketsiz olduğunu görüp sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, incelemesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hüseyin E'nin Almanya'dan emekli olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.