Başkentte bir araçtan sol şeritte indirilen kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Ankara Samsun yolu Kayaş mevkisinde seyreden araçtan bir kadın yolun sol şeridinde indirildi.

Aynı istikamette seyreden M.D.K yönetimindeki 06 HA 774 plakalı otomobil, kadına çarptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.

Sürücü M.D.K. gözaltına alındı.