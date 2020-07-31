Başkentte bayramın ilk günü kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı - ANKARA

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını alan vatandaşlar, belediyelerce oluşturulan yerlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurbanlarını kestirerek ibadetlerini yerine getirdi.Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymayan vatandaşlar, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, polis, zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar ise bayramın birinci günü satış yerlerindeydi.Alıcılar, elde kalan kurbanlıklar için satıcılarla pazarlık yaptı. Vatandaşlar, kurbanlıkları, bayram öncesine göre daha uygun fiyata aldı.Vatandaşlardan Mahmut Sarıaslan, 6 kişilik kurbanlığını 14 bin 500 liraya aldığını, geçen yıl ile bu sene arasında fiyat bakımından çok fark olmadığını belirterek, "Hatta Kovid-19'dan dolayı biraz daha düşüş var. Fiyatlar bir alıcının istediği düzeyde. Kesim sırası aldık, sosyal mesafeyi korumak amacıyla sıramızı bekliyoruz. Sistem randevulu çalışıyor." dedi.- Kurban satıcıları ile sıkı pazarlıkPazardaki satıcılardan Muhammed Arıkan, Haymana'dan 100 büyükbaş hayvan getirdiklerini ve kurbanlıkların satışını bitirdiklerini söyledi.Bu sene pazarlıkların çok çekişmeli olduğunu anlatan Arıkan, "Pazarın genel durumu da gayet iyiydi. Süreç yavaş ama olumlu ilerliyordu. Kurbanlıklar belki biraz piyasanın aşağısına satılmış olabilir ama genel olarak düşünürsek çok güzeldi. Bu bayram koronavirüse rağmen iyiydi." dedi.Kurban satıcısı Mustafa Varol, Yozgat'tan 34 büyükbaş hayvan getirdiğini ve hepsini 15 günde sattığını belirtti.Varol'dan kurbanlık alan Oktay Doğan da pazarlıklarının gayet güzel geçtiğini ifade ederek, "Satıcımız dişli çıktı. Çok fazla indirim yaptıramadık. Ankara dışındaydık, yeni geldik. O yüzden bugün aldık kurbanlığımızı." diye konuştu.- "Acemi kasaplar" hastanelere koştuÖte yandan, kurbanlıklarını kesmek isterken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar ise hastanelerin acil servislerine geldi."Acemi kasaplar", tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.
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