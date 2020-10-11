Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası kamuoyunun Azerbaycan konusunun farkına varması için destek mitinglerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.
Azerbaycan askerlerinin 27 Eylül itibarıyla Ermenistan'ın saldırılarına karşılık vermeye başladığını hatırlatan Topçu, bu durum üzerine Ermenistan'ın kapı kapı dolaşıp ateşkes yapılması için mücadele ettiğini söyledi.
Topçu, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Can Azerbaycan'ımız, yiğit evlatlarıyla tekrar kendi göbeğini kendi kesecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Azerbaycan'ın sokaklarına, cepheye baktığımız zaman görüyoruz ki Azerbaycan'ın yiğit evlatları kararlı. Herkesten tek bir ses çıkıyor 'Ya Karabağ ya ölüm'. Bu kararlılığı bozamayacaklar."
- "Azerbaycan meşru haklarını kullandı"
Türkiye Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan'ın meşru haklarını kullanarak gerekli tepkiyi gösterdiğini belirtti.
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine değinen Ayrım, "Sulhun tek bir anahtarı var. Sayın Aliyev bunu her fırsatta söylüyor. O anahtar, Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan çekilmesidir." ifadelerini kullandı.
Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Ermenistan'ın kural tanımaz bir şekilde yaptığı saldırılarla, başta Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi test etmeye çalıştığını belirtti.
Türkiye'nin her zaman ve her yerde Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bölgede eğer bu saatten sonra barış isteniyorsa Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli ve sivil saldırılarına son vermelidir." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!