Başkentte AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'da vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak günlük hayatlarına devam ediyor.

Başkentin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ve Ankamall alışveriş merkezinin etrafındaki Gazi Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde yoğunluk gözlendi.

Toplu taşıma kullananların eldiven ve maske takarak, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Kızılay Milli İrade Meydanı'nı temizleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvercinleri de besledi.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürdü ve durdurdukları araçlardaki vatandaşların ateşini ölçtü.