Başkentte 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı.21 Mart'tan sonra ilk defa sokağa çıkan vatandaşların, maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bazı vatandaşlar spor yaparak bazı vatandaşlar da sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan sokaklarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayan kişilere refakatçiler eşlik etti.Öte yandan, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ile Türkiye Motosiklet Federasyonu üyeleri, Kuğulu Park'ı ziyaret eden vatandaşlara konser verdi.Parkı ziyaret eden kadınlara Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıtıldı.Bu arada, park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ve sağlık görevlileri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu.