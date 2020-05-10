Başkentte 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı (2) - ANKARA

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı.