Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde gezdi.

Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları spor yaparak, bazıları da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayanlara ise refakatçileri eşlik etti.

Park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Kısıtlamanın ardından ilk defa izinle 10 Mayıs'ta dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, ikinci kez sokağa çıktıkları bugün de maske taktığı ve tedbir kurallarına uyduğu görüldü.