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        Haberler Gündem Güncel Başkentte 61 yaşını dolduranlara müjde

        Başkentte 61 yaşını dolduranlara müjde

        EGO Genel Müdürlüğü, 61 yaşını dolduran vatandaşların, 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında özel toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:25
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        Başkentte 61 yaşını dolduranlara müjde
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        EGO'dan yapılan açıklamada, 61 yaşını doldurmuş vatandaşların 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerinden ücretsiz olarak yararlandığı hatırlatılarak, "Özel toplu taşıma araçları da bu uygulamaya dahil edilmiş olup hak sahibi vatandaşlarımız özel toplu taşıma araçlarından da belirtilen saatler arasında ücretsiz yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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